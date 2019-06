Ein in der Schulstraße geparkter schwarzer BMW Touring ist von Unbekannten an beiden Seiten verkratzt worden. Die Vandalen waren in der Zeit vom vergangenen Sonntagabend bis Montagfrüh an dem Fahrzeug tätig und verursachten einen Schaden von circa 1000 Euro. Um Hinweise zu den Tätern bittet die Polizei in Neustadt.