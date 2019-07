Vandalen unterwegs

In den vergangenen Wochen kam es in den Ortsteilen Aschach und Großenbrach zu mehreren Vorfällen,die die Grenze zum "Dumme-Jungen-Streich" eindeutig überschritten haben, wie es im Polizeibericht vom Mittwoch heißt. So wurde Anfang Juni im Bereich des Großenbracher Friedhofes eine Parkbank entwendet und am Schlossparkplatz in Aschach wurde ein Verkehrszeichen mit einem obszönen Begriff beschmiert. Am vergangenen Wochenende sind in der Straße "Neusetz" mehrere Kanaldeckel geöffnet worden und eine Bank landete in der Saale. Ferner wurden weitere "Dummheiten" begangen, wie die Polizei schreibt. Glücklicherweise kam bisher keine Person zu Schaden. Jedoch entstand bisher ein Sachschaden von 750 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet unter der Telefon-Nr. 0971 / 714 90 um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung führen könnten. pol