Vandalen unterwegs

Bereits zum wiederholten Male wurden Sicherungsleuchten aus der Baustelle in der Ortsdurchfahrt von Schönderling mutwillig zerstört. Wie die Baufirma am Montag mitteilte, mussten seit Mitte März bereits drei Sicherungsleuchten, die auf Warnbaken angebracht waren, ersetzt werden, weil sie mit roher Gewalt zerstört wurden. Dabei wurden auch jeweils die Baken in Mitleidenschaft gezogen, so dass diese ebenfalls erneuert werden mussten. Der Sachschaden liegt bei 150 Euro pro Fall. Hinweise auf den Verursacher liegen noch nicht vor. Die Polizei geht von einem örtlichen Täter aus. Hinweise nimmt die Polizei, Tel.: 09741/ 6060, entgegen. pol