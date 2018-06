Vandalen unterwegs: Beschmierte Autos, beschädigte Schilder

BMW beschmiert



Da sahen die Autobesitzer Rot : Über 30 Autos wurden in der Nacht zum Sonntag in den Straßen Am Schießstand und in der Rodacher Straße mit roter Farbe besprüht. Außerdem wurden zwei Straßenschilder und das Schaufenster einer Bäckerei in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der bei diesem Vandalenzug angerichtete Schaden auf rund 30000 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die Täter (Telefon 09561/645-209). Ob diese Taten mit einer weiteren Sachbeschädigung zusammenhängen, ist unklar. Am Sonntagmorgen um 2.30 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein Schild in der Blumenstraße beschädigt worden sei. Laut Polizeibericht wurde das Schild mit Gewalt umgebogen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Außerdem stellten die Beamten fest, dass in der Hindenburgstraße mehrere Markierungspfosten aus den Verankerungen gelöst und in einer Baustelle verteilt worden waren. Die Markierungspfosten wurden an ihre Plätze zurückgebracht. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.Das gilt auch für einen anderen Fall, bei dem ein Auto bemalt wurde: Schon zum dritten Mal musste ein 19-jähriger BMW-Fahrer feststellen, dass ein Auto mit weißer Farbe beschmiert wurde, wenn er es im Kanonenweg geparkt hatte. Bislang ließ sich die Farbe jeweils wieder abwaschen. Die Polizei hat sich des Vorgangs nun angenommen und bittet um Hinweise auf den oder die Täter.