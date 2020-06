Vandalen trieben ihr Unwesen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Milchverkaufsautomat vor einem Verbrauchermarkt an der Spitzwiese beschädigt. Der oder die Täter beschädigten dabei, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, das Bediendisplay. Da besagter

Bereich videoüberwacht ist, werden in den nächsten Tagen die Aufnahmen der Kameras

gesichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

In der gleichen Nacht ereignete sich zudem gegen 4.30 Uhr eine Sachbeschädigung am Berliner Platz. Hier wurden durch eine Anwohnerin drei männliche Täter beobachtet, wie diese sich an einer Telefonzelle zu schaffen machten und sich anschließend in Richtung Hartmannstraße entfernten. Da die Anwohnerin zunächst nicht von einem entstandenen Sachschaden ausging, verständigte diese erst am Nachmittag die Polizei. Am Tatort konnten die Beamten Spuren sichern, welche vermutlich durch die drei Täter hinterlassen wurden. Ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung am Milchautomat erscheint möglich. Dies müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Schaden an der Telefonzelle beläuft sich auf rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol