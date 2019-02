Vandalen suchen Sonnenstudio heim

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag in einem Sonnenstudio am Oberen Tor den Glasrahmen eines Wandbildes zertrümmert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im mittleren zweistelligen Bereich. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt, Tel. 09194/7388-0, in Verbindung zu setzen.