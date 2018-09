Vandalen suchen Domäne heim

In der Nacht auf Donnerstag vergangener Woche haben Unbekannte den Pavillon in der Domäne in Rödental beschädigt. Vermutlich mittels Fußtritten zerstörten sie zwei Holzfüllungen der Fachwerkkonstruktion. Den Hinterlassenschaften am Donnerstag nach zu urteilen, fand in dieser Nacht ein Trinkgelage in dem Pavillon statt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Neustadt entgegen. pol