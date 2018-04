Vandalen sind ermittelt

Die Polizei hat die Täter, die vor fast zwei Wochen an der Kieswäsch' gravierende Schäden am Toilettenhäuschen verursacht hatten, ermittelt. Im Rahmen umfangreicher Vernehmungen ergab sich der Verdacht gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 18 Jahren. Diese hatten mit anderen jungen Leuten am Oberauhof gefeiert und dem Alkohol zugesprochen. Im Verlauf des Abends und mit steigendem Alkoholpegel wurden schließlich zu später Stunde die Scheiben des WCs und das Inventar mutwillig beschädigt. Der Ältere der beiden hat die Tat zwischenzeitlich gestanden. Aufgrund zahlreicher Zeugenaussagen sind jedoch weitere Ermittlungen erforderlich. pol