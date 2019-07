An einer Werkstatt mit Bürogebäude in der Josef-Fösel-Straße in Memmelsdorf hinterließen unbekannte Täter zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montagabend Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Täter schlugen mehrere Fensterscheiben ein, beschädigten ein Rohr, so dass ein Wasserschaden entstand. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen.