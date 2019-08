Vandalen lassen Wut an Autos aus

Mehrere in der Stadt abgestellte Fahrzeuge wurden in den vergangenen Tagen Opfer von Zerstörungswut. So wurde bei einem im Berggebiet "Am Knöcklein" geparkten schwarzen BMW zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Montag, 16 Uhr, die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Einem blauer Skoda Fabia, der in der Stangsstraße abgestellt war, wurde zwischen Samstag, 10., und Dienstag, 27. August, die rechte hintere Stoßstange verkratzt. Über den Schaden ist noch nichts bekannt. Schließlich wurde der rechte Außenspiegel eines blauen Ford Fiesta zwischen Donnerstag, 22., und Freitag, 23. August, beschädigt. Wahrscheinlich wurde er mit Gewalt eingeklappt, wodurch das Spiegelglas heraussprang. pol