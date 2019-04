Vandalen in der Von-Hirschberg-Straße

Vandalen waren im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch im Umfeld des evangelischen Kindergartens in der Von-Hirschberg-Straße unterwegs. Es wurden verschiedene Hinweisschilder und Bodenpflöcke abgerissen und verbogen. Insgesamt entstand hierbei ein Schaden von ca. 150 Euro. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Strafe wegen Musik

am Feiertag Am frühen Karfreitag stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle einer Gaststätte fest, dass in der Kneipe noch laute Musik gespielt wurde. Nachdem es sich hierbei um einen stillen Feiertag handelt, erwartet den Verantwortlichen eine Anzeige. Die etwa 50 anwesenden Gäste mussten anschließend ihre Getränke ohne Musik austrinken.