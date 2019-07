Vandalen in der Stadt unterwegs

In der Nacht von Montag auf Dienstag waren in Forchheim bislang unbekannte Vandalen am Werk. Sie beschädigten unter anderem in der Mayer-Franken-Straße, Neuenbergstraße, Bayreuther Straße und Von-Guttenberg-Straße verschiedene Autos und rissen die Kfz-Kennzeichen aus den Halterungen. Von der Freifläche eines Verbrauchermarktes wurden vier Stühle und ein Tisch entwendet. Die Täter stießen auf dem Fußweg entlang der Wiesent mehrere Parkbänke um und warfen diese in den Fluss. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen unter Telefon 09191/7090-0.