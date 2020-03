Vandalen im Steigerwald aktiv

In den vergangenen Tagen ist es in den Wäldern des Forstbetriebs Ebrach mehrfach zu Sachbeschädigungen und Vandalismus gekommen. Der Forstbetrieb Ebrach hat deshalb Anzeige gegen unbekannt gestellt. Zudem werde vermutet, dass der oder die Täter wenig Wissen über die Klimaschutzwirkung von Wäldern und Holznutzung haben und möglicherweise aus falsch verstandener Waldschutzideologie die Taten begangen haben, berichten die Staatsforsten.

In der Abteilung Kapellenebene und Jägerhäuschen im Revier Oberschwarzach (Nähe Handthal) wurde ein Wildschutzzaun geöffnet, zudem wurden Schutzmanschetten gegen Wildverbiss von jungen Tannen entfernt. "Es ist frustrierend, wenn dadurch der Schutz junger, klimastabiler Bäumchen unwirksam gemacht wird", so die zuständige Revierleiterin Regina Bertram. Das Pflanzen von Mischbaumarten sei schließlich eine wichtige Investition in die Zukunft. Bereits in den Vorjahren seien frisch gepflanzte Speierlingspflanzen ausgerissen worden.

Andernorts wurden mehrfach Markierungen an Buchen, die für die Holzernte gekennzeichnet waren, übermalt. Sowohl in der Nähe von Handthal als auch beim Zabelsteinparkplatz. Unbekannte haben zusätzlich auch Nägel in die Bäume geschlagen und weitere Schmierereien an Bäumen vorgenommen. Was die Förster besonders ärgert ist, dass vorhandene Zeichen wahllos übersprüht und ähnliche Zeichen zusammenhangslos auf andere Bäume gemalt wurden. Schutzgebiete im Wald, Entnahmebäume und Fahrwege sind deshalb nicht mehr eindeutig erkennbar. "Es ist offensichtlich, dass die Täter die Waldbewirtschaftung erschweren wollen, jedoch wenig Ahnung davon haben, was unsere jeweiligen Markierungen bedeuten", so Petra Diener, die im Revier Hundelshausen verantwortliche Revierleiterin.

Der oder die Täter sollen wissen: Wer so etwas macht oder unterstützt, begeht eine Sachbe-schädigung. Die Beseitigung oder Wiederherstellung erfordert nicht unerhebliche Kosten. Außerdem zeigen die Täter, dass sie aktiv gegen eine nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung sind, die einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Dazu Ulrich Mergner, der Leiter des Forstbetriebs: "Die heimlichen Schmierereien sind auch Ausdruck einer ganzen Portion Feigheit. Ich würde mir das offene Gespräch wünschen und bin jederzeit zum Dialog bereit. Gerne erklären wir unsere Naturschutzintegrative Waldbewirtschaftung."

Wegen der Sachbeschädigung und des Missbrauchs des freien Betretungsrechts war der Forstbetrieb gezwungen, bei der Polizei Gerolzhofen Anzeige gegen unbekannt zu stellen. red