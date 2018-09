Vandalen hinterlassen beträchtlichen Schaden

Ein Schaden in Höhe von ungefähr 100 000 Euro ist das Ergebnis eines Einbruchs in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Bodenlegergeschäft in der Alten Ludwigsstädter Straße in Kronach. Die bislang unbekannten Täter drangen durch ein Fenster in das Ladengeschäft ein und durchwühlten dort sämtliche Schränke und Behältnisse im Bürobereich. In der Toilette und der Küche wurden die Waschbecken verstopft und die Wasserhähne aufgedreht. Dadurch wurden die Verkaufsräume und das Lager überschwemmt sowie die Ladeneinrichtung beschädigt. Ob auch etwas gestohlen wurde, konnte der Ladenbesitzer angesichts des großen Durcheinanders nicht sagen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen. pi