Vandalen hausten in Pölz

Eine unangenehme Entdeckung machte ein 37-Jähriger aus dem westlichen Landkreis am Montagmorgen. Unbekannte hatten während des Wochenendes ihr Unwesen auf einem Firmengelände im Mainleuser Ortsteil Pölz getrieben. Der Entdecker stellte am Montag gegen 9 Uhr fest, dass an dem Industriegebäude mehrere Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen worden waren. Insgesamt fielen drei Glaseinsätze den bislang unbekannten Rowdies zum Opfer. Der dabei angerichtete Schaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen.

Die Kulmbacher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte auch entsprechende Spuren sichern. Dennoch bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen in Pölz etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09221/6090 zu melden. pol