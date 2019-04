Vandalen hausen auf dem Friedhof

Vandalen hausten am Sonntag oder Montag auf dem Mainleuser Gottesacker. Die unbekannten Täter beschädigten etwa 20 Grablichter und richteten dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Mögliche Zeugen der Sachbeschädigungen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kulmbach in Verbindung zu setzen. pol