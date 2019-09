Elfershausen vor 16 Stunden

Vandalen feiern Party auf der Baustelle

Bislang unbekannte Täter hielten sich in der Zeit von Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8 Uhr, in einem Rohbau in der Florianstraße in Elfershausen auf. Dort feierten sie in dieser Nacht vermut...