Vandalen demolieren geparkte Autos

Von einem schwarzen Renault Clio brachen unbekannte Täter in Breitengüßbach die Autoantenne ab und verbogen die Scheibenwischer. An einem roten Toyotoa Corolla wurden die Scheibenwischer ebenfalls verbogen. Die Fahrzeuge standen von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, in der Bühlstraße. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Wem sind verdächtige Personen an den Fahrzeugen aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310.