Vandale zersticht Reifen an Auto

Den linken Hinterreifen eines Hyundai hat am Dienstag um 23.30 Uhr ein 50-jähriger Coburger auf einem Parkplatz in der Haußmannstraße zerstochen. Im Rahmen der Fahndung ermittelte die Coburger Polizisten diesen Mann als den Tatverdächtigen. Bei ihm wurde auch ein Gegenstand gefunden, der zum Zerstechen von Reifens geeignet war. Der Coburger selbst gab die Tat gegenüber den Polizisten zu. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt nun gegen den 50-Jährigen wegen einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.