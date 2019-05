Vandale verkratzt geparktes Fahrzeug

Einen Schaden in Höhe von 2500 Euro hat ein unbekannter Täter am Dienstag in der Zeit von 13 bis 15 Uhr in Röttenbach an einem Auto verursacht. Der blaue Audi des Geschädigten war im Buchenring 9 a geparkt und wurde an der linken Seite absichtlich verkratzt. Die Polizei Höchstadt ermittelt und ist für Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940 zu erreichen.