Buch vor 17 Stunden

Vandale beschädigt Gartenzaun

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag den Gartenzaun eines Anwesens im Weisendorfer Ortsteil Buch beschädigt. In der Straße "Zum Dachsknock" riss der Täter Teile eines Gartenzauns heraus und hi...