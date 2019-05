Vandale am Busbahnhof

Zum Ziel grundloser Zerstörungswut wurde am Dienstagabend eine Glasscheibe am Busbahnhof. Gegen 19.30 Uhr entdeckten Mitglieder der Kulmbacher Sicherheitswacht bei ihrem Streifengang in einer Busspur am Zentralen Omnibusbahnhof die Überreste einer geborstenen Scheibe. Die Polizei konnte im Zuge der ersten Ermittlungen in Erfahrung bringen, dass ein derzeit nicht namentlich bekannter Jugendlicher rund zwei Stunden zuvor offenbar grundlos seine Wut an dem Glaselement ausgelassen hatte. Nach der sinnlosen Tat suchte er zu Fuß das Weite. Der angerichtete Schaden dürfte sich nach erster Schätzung auf mehrere hundert Euro belaufen. Wer Hinweise zu dem bislang unbekannten Vandalen geben kann oder die Tat in den späten Nachmittagsstunden beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefonnummer 09221/6090 bei der Polizei zu melden. pol