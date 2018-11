Van Haeff begeistert Kinder für Englisch

Keinen geringeren als Ben van Haeff, den bekannten australischen Kinderlieder-Sänger aus Nürnberg, konnte der Förderkreis der Cunz-Reyther Grundschule gewinnen, um den 20. Jahrestag seines Bestehens zu feiern. Zur Freude aller Kinder!

Die Cunz-Reyther Grundschule in Niederndorf zeichnet sich durch einen sehr aktiven Förderkreis, mitgestaltet und organisiert von engagierten Eltern und Lehrern, aus. Dieser hat es sich auf die Fahne geschrieben, die Schule zum Wohle der Kinder gemeinschaftlich zu unterstützen.

Lernen in zwei Sprachen

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Lesen. Und seit die Cunz-Reyther Grundschule Niederdorf im Jahr 2015 als eine von zwei Einrichtungen in Mittelfranken den Zuschlag bekommen hat, am Modellversuch "Lernen in zwei Sprachen - Bilinguale Grundschule Englisch" teilzunehmen, ist Englisch im Schultag und im Angebot des Förderkreises fest etabliert.

Dazu passte es, dass der Förderkreis für die Feier seines 20. Geburtstages den Kinderliedermacher Ben van Haeff mit seinem Freund Mr. Higgins gewonnen hatte. Finanziert wurde deren Auftritt in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, der dieses Konzert mit einer großzügigen Spende erst möglich machte.

Das englische Mitmachkonzert für die Kinder in der Turnhalle begeisterte nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrer und Schuldirektorin Forisch: "Das Bilinguale Konzert wurde als ein Teil des Bilingualen Programms organisiert. Diese Events helfen den Kindern, Englisch noch besser zu lernen. Das Konzert heute unterstützt zum Beispiel den Lernprozess oder die musikalische und spielerische Lernweise."

Ben van Haeff, der entweder als Solist, im Duo mit Mr. Higgins oder mit seiner Band, den "Sunshine Boys", in Kindergärten, Schulen sowie bei Konzerten spielt, konnte die Kinder mit einer tollen Geschichte begeistern: "So it was, that the story began, on a day just like today, in a land not too far away - the Land of Stardust". In diesem zweisprachigen Konzert (Songs auf English, Dialoge auf Deutsch) nahm der australische Kinderliedermacher Ben van Haeff die Kinder mit auf eine Reise in das "Land des Sternenstaubs". Die Kinder waren ein aktiver Teil der Erzählung und schlüpften in die Rollen von Hexen oder verrückten Affen, und gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach dem verlorenen Geheimnis des Sternenstaubs.

Hexentrank gebraut

"Die Lieder haben wir vorher mit den Schülern einstudiert", erklärte Schulleiterin Forisch, "um ihnen die Möglichkeit zu geben, bei den englischen Liedern mitzusingen." Somit schallte es in der Turnhalle "No more monkeys on the bed", wobei die Band tatkräftig von Forisch als Doktor unterstützt wurde. Oder "The witches brew", bei dem drei kleine Hexen beim Hexentrank-Brauen mithelfen konnten, und natürlich bei dem Lied "Absolutely crazy baby", bei dem doch glatt ein Fisch in der Toilette schwamm und für schallendes Gelächter bei den Kindern sorgte.

Direktorin Forisch, die eine begeisterte Befürworterin des bilingualen Modellversuches ist, hilft auch unterstützend bei der Umsetzung aller Angebote des Förderkreises, auch bei denen, die bilingual angeboten werden, sei es der Lese-Club, der nach Möglichkeit zweisprachig gehalten wird, oder der neugestaltete Englisch-Club für die dritten und vierten Klassen. "Es fällt den Kindern somit leichter, die englische Sprache anzunehmen und zu sprechen und so ganz nebenbei Berührungsängste abzubauen. Englisch wird sie ihr ganzes Leben, besonders später im Berufsleben, begleiten, und wir bieten hier eine tolle Plattform, Englisch ab der ersten Klasse ganz ungezwungen im Schulalltag einzubinden."

Alles in allem war die Geburtstagsfeier für den Förderkreis gelungen und die Kinder hatten viel Spaß beim Mitsingen der Lieder. red