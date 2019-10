Valeska Laber vertritt erneut alle zehn Mittelschulen

Die Schülersprecher aller zehn Mittelschulen der Stadt und des Landkreises Coburg kamen mit ihren Verbindungslehrern in der Mittelschule in Ebersdorf bei Coburg zusammen, um die Person zu wählen, die künftig ihre Schulen als Sprecher oder Sprecherin vertritt. SMV-Berater Michael Müller hatte vor der Wahl eine Dienstbesprechung organisiert, um neue Kollegen allgemein über die SMV (Schülermitverantwortung) zu informieren, sie auf die Arbeit als Verbindungslehrer im laufenden Schuljahr einzustimmen und Neuerungen der Regierung von Oberfranken bezüglich der SMV-Arbeit vorzustellen.

Dann stellten sich fünf ambitionierte Schülerinnen und Schüler mittels einer Kurzpräsentation vor, auch unter den Augen des Schulamtsdirektors der Schulamtsbezirke Coburg Stadt und Land, Uwe Dörfer. Am besten präsentierte sich einer Mitteilung zufolge hierbei wiederum Valeska Laber von der Mittelschule Neustadt "Am Moos", die im ersten Wahlgang mit knapper Mehrheit zur Stadt-/Landkreisschülersprecherin gewählt wurde. Ihre Stellvertreterin, Vivien Weimar von der Rückertschule Coburg, konnte sich gegen die Konkurrenz im darauffolgenden Wahlgang sehr überzeugend durchsetzen. Beiden punkteten in ihren Vorträgen mit Offenheit, Verantwortungsbewusstsein und vor allem der Bereitschaft, Themen wie Umweltschutz und vernünftige Digitalisierung für die Schüler anzugehen. red