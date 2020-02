Valentinstag mit Liebeserklärung an Coburg

Das City- und Eventmanagement von Coburg Marketing startet am Valentinstag, Freitag, 14. Februar, eine Imagekampagne für die Einkaufsstadt Coburg mit dem Slogan: "Ich häng an Coburg". Citymanagerin Andrea Kerby und ihr Team belohnen am Freitag von 10 bis 16 Uhr einen Einkauf in der Coburger Innenstadt mit einer kleinen, süßen Überraschung, so die Mitteilung.

"Wir möchten den Coburger Bürgern ihr Coburg wieder ein Stückchen näher bringen und setzen mit dieser Aktion ein Zeichen der Verbundenheit mit der Coburger Innenstadt", so erläutert Andrea Kerby ihre Idee.

Dem City- und Eventmanagement sei sehr daran gelegen, den Bürgern bewusst zu machen, dass jeder Einkauf in Coburg ein Stückchen Vielfalt und Lebensqualität erhalten könne. Die Coburger Innenstadt habe aufgrund ihrer geschichtlichen Prägung und der Bündelung zentraler Funktionen und Einrichtungen eine besondere Bedeutung für die gesamte Stadt und die Region. Die Innenstadt stehe für "Erlebnis" in allen Lebenslagen. Sie sei ein wichtiger Ort der Lebens- und Freizeitgestaltung und Bühne für soziale Kontakte.

Das City- und Eventmanagement möchten bewusst machen, wie vielfältig der Einkaufsstandort Coburg ist, heißt es weiter in der Mitteilung. Denn das bunte Angebot an Waren und Dienstleistungen entstehe vor allem dadurch, dass es unzählige inhabergeführte kleine Geschäfte und Boutiquen neben den großen Häusern und Filialisten gibt, die zusammen das pulsierende Leben der Coburger Innenstadt ausmachten.

Das City- und Eventmanagement mache sich stark für den Coburger Einzelhandel, denn Einkaufen in Coburg mache Spaß und solle auch künftig Freude bereiten. "Wir planen weitere Aktionen im Rahmen dieser Imagekampagne ,Ich häng an Coburg‘ im gesamten Jahr, die Lust auf unser Coburg machen", verspricht Andrea Kerby. Diese Kampagne soll laut Mitteilung das Image der Stadt positionieren, die Innenstadt stärken und ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Stadt fördern. red