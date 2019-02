Valentinstag in der evangelischen Kirche

Unter dem Motto "Du bist das Beste, was mir je passiert ist" findet am Valentinstag, Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr ein Gottesdienst für Verliebte und Liebende in der evangelischen Kirche in Herzogenaurach statt. Im Zentrum stehen Liebeslieder aus Bibel und Gegenwart. Der "Herzo-Chor" unter der Leitung von Gerald Fink wird diesen Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Im Anschluss gibt es Kekse in Herzform und einen "Liebestrank" im Foyer. red