Valentins- Aktion beim BRK

Das BRK Kulmbach lädt alle Kulmbacher am Valentinstag (14. Februar) von 9 bis 15 Uhr in den Kleiderladen in der Fischergasse 8 zur Valentinstags-Aktion ein. Gleich ob Bluse, Hose, Rock oder Jackett - während dieser Zeit kostet jedes Kleidungsstück nur 150 Cent. Damit sollen all diejenigen unterstützt werden, die nur sehr wenig Geld für Kleider ausgeben können oder wollen. Neben Alleinerziehenden, Rentnern und kinderreichen Familien sind genauso Menschen angesprochen, die auf Schnäppchenjagd gehen wollen.

Gut erhaltene Ware aus zweiter Hand wird kostengünstig angeboten. Gleichzeitig wird sozial schlechter gestellten Menschen, Alleinerziehenden, Arbeitslosen oder alten Menschen mit geringerem Einkommen die Chance geboten, sich gute Kleidung leisten und würdevoll erwerben zu können. Der Kleiderladen ist nicht nur für eine bestimmte Gesellschaftsschicht allein gedacht: Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Interesse daran haben, günstig gute Textilien zu erwerben. Kunden, die einen Berechtigungsschein haben oder Menschen mit Hartz IV-Bescheid zahlen dabei auch nur die Hälfte. red