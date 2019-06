Vakanz vorbei

Eine freudige Mitteilung konnte Pfarrer Heinz Geyer am Sonntag verkünden, denn am 1. September wird die Vakanz der evangelisch-lutherischen Pfarrgemeinde Strössendorf vorbei sein. Dabei handelt es sich um ein Pfarrerehepaar, das bis zum 1. September im Pfarrhaus Altenkunstadt gleich neben der Kreuzbergkirche seinen Einzug halten wird. Die Eheleute Bettina und Gundolf Beck, beide derzeit als Vikare im unterfränkischen Aschaffenburg in der Christuskirche beziehungsweise der Pfarrei St. Michael tätig, haben sich für Altenkunstadt und Michelau als künftige Standorte ihrer weiteren seelsorgerischen Tätigkeiten entschieden. Sie waren auch bereits in Altenkunstadt und konnten sowohl ihre neue Wohnung wie auch die künftige Wirkungsstätte, die Kreuzbergkirche in Altenkunstadt und die Pfarrkirche St. Katharina in Strössendorf, kennenlernen. Ihnen hat es dabei von Anbeginn an sehr gut gefallen, was sicherlich auch die Entscheidung begünstigte, an den Obermain zu kommen. Wie zudem zu erfahren war, hat auch die Kirchenleitung ihren Segen dazu gegeben. dr