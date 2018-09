Väter und ihre Kinder erleben was

Nach dem erfolgreichen Start des ersten Bamberger Väterprogramms gibt es ab dem Herbst eine Neuauflage mit zahlreichen interessanten Angeboten für Väter und ihre Kinder. Los geht es am Samstag, 22. September, dann steht von 10 bis 11.30 Uhr im Koki- Café in der Baskidhall, Kornstraße 20, "Bewegungsspaß mit allen Sinnen" auf dem Programm. Wer bei dem kostenfreien Angebot mit dabei sein möchte, kann sich bis zum 20. September unter E-Mail koki@stadt.bamberg.de anmelden. Freuen können sich Väter und Kids der städtischen Pressemitteilung zufolge aber auch auf ein Bogenturnier auf der Altenburg oder auf eine actionreiche Entdeckungsreise bei den Vater-Sohn-Tagen auf der Burg Feuerstein. Ein Vortrag mit dem Titel "Papa arbeitet jetzt in Teilzeit" beschäftigt sich mit familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen und zeigt die damit einhergehenden Chancen für Väter und Arbeitgeber auf.

Über das komplette Bamberger Väterprogramm informiert ein Flyer, der in den Bamberger Rathäusern ausliegt oder unter www.familienportal-bamberg.de abrufbar ist. red