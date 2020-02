Väter sprechen miteinander

Mutter-Kind-Gruppen gibt es viele. Aber immer mehr Väter nehmen heutzutage Elternzeit, verbringen Zeit mit ihren Kindern und würden sich auch gerne mit anderen austauschen. Genau für werdende Väter und Väter mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr gibt es bald eine etwas andere Eltern-Kind-Gruppe - ins Leben gerufen vom Netzwerk frühe Kindheit, einer Kooperation von Stadt und Landkreis Coburg. Diese Vater-Kind-Gruppe trifft sich zweimal im Monat, um Infos zu verschiedenen Themen zu bekommen und in lockerer Runde ins Gespräch zu kommen. Die Gruppe richtet sich an sämtliche Väter: berufstätige, nicht-berufstätige, Väter in Elternzeit, alleinerziehende und nicht-alleinerziehende. Die Kinder dürfen zu den Treffen der Gruppe natürlich mitgebracht werden, sind sogar ausdrücklich erwünscht. Das erste Treffen findet am 10. März zum Thema "Mann - ich werde Vater" statt. Weitere Treffen und Themen sind: 24. März: Vom Ich und Du zum Wir; 14. April: Hey Boss - Ich will mehr Zeit; 28. April: Entwicklungsphasen und die richtige Begleitung. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr im Familienzentrum Coburg "Der Laden", Judengasse 40. Um Anmeldung wird gebeten bei Harald Hager, E-Mail harald.hager@landkreis-coburg.de, Telefon 09561/514-2245. red