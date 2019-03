Väter kochen mit ihren Kindern

In der Veranstaltungsreihe "Junge Eltern/Familien" des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth findet im DHB Hauswirtschafts- und Verbraucherzentrum im Altstadtmarkt, Hauptstraße 55 in Erlangen, am Samstag, 25. Mai, von 10 bis 13 Uhr ein Vater-Kind-Kochkurs "Mit Papa an den Herd" für Väter mit ihren zwei- bis dreijährigen Kindern statt. Sie bereiten unter Anleitung der Ökotrophologin Ute Ehrck leichte und saisonale Mahlzeiten zu, die der ganzen Familie schmecken. Die Teilnahme ist kostenfrei. Online-Anmeldungen unter www.aelf-fu.bayern.de/ernaehrung/familie. red