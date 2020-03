Coburg vor 15 Stunden

Väter dürfen nun doch in den Kreißsaal

Wegen des Infektionsschutzes sollten werdende Väter in den Regiomed-Kliniken nicht mehr bei den Geburten dabei sein dürfen. Am Donnerstag hieß es dann: Kommando zurück! Wer alles daran Anteil hatte und wie ein Betroffener in Coburg die Situation erlebt.