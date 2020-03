Väter dürfen in den Kreißsaal

Im Zuge der aktuellen Maßnahmen zum Infektionsschutz gilt im gesamten Freistaat ein Besuchsverbot in Krankenhäusern. Ausnahmen sind nur für ausgewählte, schwerwiegende Fälle vorgesehen. Hierzu zählt auch eines der freudigsten Ereignisse im Leben, nämlich die Geburt eines Kindes. Die Helios Frankenwaldklinik informiert aus diesem Anlass über die geltende Besuchsregelung im Kronacher Kreißsaal.

Demnach dürfen Väter oder eine andere enge Begleitperson weiterhin bei der Geburt dabei sein und sich danach im Kreißsaal und auf der geburtshilflichen Station aufhalten. Eine Begleitung in den OP (z.B. für einen Kaiserschnitt) ist allerdings nicht möglich. Ebenso finden bis auf weiteres alle Kontrolluntersuchungen ohne Väter oder andere Begleitpersonen statt. Und wer Kontakt zu einem bestätigten Fall von Covid-19 hatte, hat generell kein Besuchsrecht, so der Klinikbetreiber.

Die werdenden Väter oder anderen Begleitpersonen müssen während ihres Aufenthalts strikt die Hygienevorschriften befolgen. Haben sie die Klinik einmal als Besucher zur Geburt betreten, dürfen sie diese nicht verlassen und dann erneut betreten. Eine kostenpflichtige Aufnahme als Begleitperson ist zwingend notwendig, da sonst keine andere Verköstigungsmöglichkeit besteht.

Auf Abruf

Wie die Helios Frankenwaldklinik mitteilt, kann aus hygienischen Gründen von dieser Regel auch dann keine Ausnahme gemacht werden, wenn die Geburt unerwartet lange dauert, z.B. im Fall eines vorzeitigen Blasensprungs ohne Wehen oder bei Geburtseinleitungen. Allerdings sei es natürlich möglich, die werdenden Väter oder engen Begleitpersonen erst dann in die Klinik zu rufen, wenn die Geburt absehbar ist. In diesem Fall können sie die Schwangere bis in die Eingangshalle der Klinik begleiten und werden per Telefon kontaktiert, sobald sie selbst nachkommen können. red