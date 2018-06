Vacher Straße wird zur Baustelle

Fußgänger müssen ausweichen



In der Vacher Straße im Herzogenauracher Ortsteil Niederndorf werden ab Montag, 2. Juli, umfangreiche Bauarbeiten am veralteten Pump- und Überlaufhäuschen durchgeführt. Das Häuschen wird abgerissen und ein neues errichtet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mittwoch, 31. Oktober. Dafür wird die Vacher Straße im Baustellenbereich immer wieder, auch über längere Zeiträume hinweg, halbseitig gesperrt. Eine Ampel leitet den Verkehr auf der Staatsstraße währenddessen an der Sperrung vorbei, teilt das Landratsamt mit.Der östliche Fußweg zwischen den Straßen An der Aurach und Am Behälterberg ist während der Bauzeit gesperrt. Fußgänger können über die vorhandene Querungshilfe zum gegenüberliegenden Fußweg gelangen.Während der Bauarbeiten wird die Bushaltestelle "Niederndorf, Am Behälterberg" nicht bedient. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Vacher Straße zwischen Am Hasengarten und Am StockbergDas Landratsamt Erlangen-Höchstadt und die Stadt Herzogenaurach bitten die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die baubedingten Beeinträchtigungen.