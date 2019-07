Uwe Dorsch wurde Ehrenkommandant

Die Feierlichkeiten zum 135-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr waren mit dem zehnten Europatreffen der Obersdorfer Feuerwehren verbunden. Die Gastfeuerwehren kamen aus der Oberpfalz, aus Brandenburg, aus dem Siegerland, aus dem Harz und aus Niederösterreich - alle aus Orten mit dem Namen Obersdorf.

Vorsitzender Thomas Wagner begrüßte unter großem Jubel die Gastwehren. Dabei war gleich zu spüren, dass man sich untereinander schon seit vielen Jahren kennt und es versteht, miteinander zu feiern. Doch zunächst stand erst noch der offizielle Teil auf der Tagesordnung. Jeder Gastverein wurde einzeln begrüßt und man tauschte Gastgeschenke aus. Die Gäste waren voll des Lobes für das gut organisierte Treffen.

Der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Hochstadt, Max Zeulner, sprach der Vereinsführung sowie allen Feuerwehrlern Lob und Anerkennung aus. "Es kann uns alle stolz machen, dass es immer wieder Frauen und Männer gibt, die sich in der Feuerwehr ehrenamtlich einbringen und ihre Freizeit opfern, um sich ausbilden zu lassen und zu üben, damit sie im Ernstfall Menschen helfen können", sagte Zeulner. Auch der stellvertretende Landrat Helmut Fischer richtete seinen Dank an alle Ehrenamtlichen. Von der Feuerwehrführung begrüßte der Vorsitzende Kreisbrandrat (KBR) Timm Vogler und Kreisbrandinspektor (KBI) Hermann Schu-berth.

Timm Vogler betonte in hohem Maße die Wichtigkeit einer funktionierenden und einsatzfähigen Feuerwehr. Ebenso wichtig sei es aber auch, die Pflege des Brauchtums bei Jubiläen und gesellschaftlichen Dorfveranstaltungen fortzuführen und an kommende Generationen weiterzugeben. "Ich bedanke mich besonders bei den Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Obersdorf und bei den vielen Helfern für die Organisation und Ausrichtung dieses wunderbaren Gründungsfestes in Verbindung mit dem zehnten internationalen Feuerwehrtreffen der Obersdorfer Feuerwehren", sagte der Kreisbrandrat.

Nun standen noch Ehrungen verdienter Kameraden an. Die staatlichen Ehrungen nahm stellvertretender Landrat Helmut Fischer vor.

Für 25-jährige Dienstzeit wurden geehrt: von der FFW Hochstadt Stefan Zethner und von der FFW Obersdorf Uwe Dorsch, Thomas Fischer, Daniel Gurowski, Thiemo Schlesinger, Michael Wagner, Thomas Wagner und Matthias Wirth.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen für 40-jährige Dienstzeit wurde an Hans-Werner Herold (FFW Hochstadt) sowie an Heinrich Krauß und Konrad Krauß (beide FFW Obersdorf) verliehen. Für alle Geehrten gab es neben dem Ehrenzeichen auch Urkunden und Präsente.

Hohe Vereinsauszeichnungen

Auf Vereinsebene ernannte der Vorsitzende dann Hans-Rainer Will zum Ehrenmitglied und Uwe Dorsch zum Ehrenkommandanten. Dorsch war von 2005 bis 2016 Kommandant der Obersdorfer Wehr.

Für die Stimmung im Zelt sorgte im Anschluss die Band "Edzerdla" aus Isling, und es wurde bis tief in die Nacht ausgiebig gefeiert.

Am nächsten Tag gab es für die Gastvereine ordentlich was zu tun: Ein Spielewettbewerb der Feuerwehren stand auf dem Programm. Die Vereine mussten sich beim Bauernkicker, beim Wettsägen, bei dem es darauf ankam, möglichst wenig Bier zu verschütten, und beim Rüttelplatten-Wettrennen behaupten. Am Abend brachten "Die Stadelhofner" mit einem ausgefeilten Programm aus Show, Gaudi und Stimmungsmusik das Festzelt zum Brodeln. wha