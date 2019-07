Uwe Angermüller trifft souverän

Am vergangenen Samstag feierten die Schmölzer Schützen ihr 59. Schützenfest auf dem Dorfplatz. Einheimische und Gäste kamen bereits am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen in die Dorfmitte. Die Jüngsten erfreuten sich beim Lasergewehr-Schießen und Büchsenwerfen. So mancher Schuss traf auch hier ins Schwarze und wurde mit Süßigkeiten belohnt.

Mit Spannung ging es in den abendlichen Teil der Veranstaltung. Die beiden Schützenmeister Bianka Eckerl und Uwe Angermüller überreichten den Siegern des Jedermannschießens Pokale und Geldpreise.

Der Höhepunkt des Festtages war die Königsproklamation. Den Titel des Schützenkönigs konnte der Zweite Schützenmeister Uwe Angermüller mit einem 311,3-Teiler souverän für sich gewinnen. Seine Ritter sind Zweite Schützenmeisterin Bianka Eckerl und sein Bruder Jürgen Angermüller.

Bei den Jungschützen hatte Pascal Stritzke das zielsicherste Auge. Mit einem 363,6-Teiler errang er seinen Regentschaftstitel. Ihn begleiten die Vorjahreskönigin Cora Hofmann und Benedikt Kestel als Ritter. Aufgeregt, aber voller Stolz nahm er die Königskette, den Pokal und einen Strauß Blumen entgegen.

Den begehrten Horst-Marr-Gedächtnis-Pokal sicherte sich Ehrenschützenmeister Heinz Rebhan (158,2-Teiler).

Beim Schuss um den Senioren-Pokal zielte Uwe Angermüller (392,2-Teiler) mit der ruhigsten Hand. Ihm folgten Harald Ritz (405,6-T.) und Jürgen Häfner (432,4-T.) auf den Plätzen zwei und drei.

Zahlreiche Gratulanten eilten zu den Königen und feierten mit bis in die Nacht. An den drei Schießtagen beteiligten sich über 60 Personen.

Die Ergebnisse des vereinsinternen Schießen im Einzelnen:

Hauptscheibe: 1. Horst Gäberlein (36,3-Teiler), 2. Johannes Ritz (91,6), 3. Horst Friedlein (122,1), 4. Cora Hofmann (134,8), 5. Clemens Stritzke (167,1)

Meisterscheibe: 1. Horst Gäberlein (102,9 Ringe), 2. Johannes Ritz (100,6), 3. Heinz Rebhan (99,8), 4. Wolfgang Malinowski (95,5), 5. Clemens Stritzke (95,4)

Glückscheibe: 1. Harald Ritz (43,1-Teiler), 2. Horst Gäberlein (51,0.), 3. Heinz Rebhan (52,1), 4. Bianka Eckerl (59,3), 5. Th. Karger (65,4)

Jugendscheibe: 1. Cora Hofmann (45,0 Ringe), 2. Pascal Stritzke (44,5), 3. Lukas Häfner (43,5), 4. Benedikt Kestel (34,7), 5. Maximilian Hoffmann (34,7)

Der Schützenverein 1960 Schmölz e.V. feiert im nächsten Jahr sein 60-jähriges Gründungsjubiläum. Mit rund 75 Mitgliedern wird Leistungssport in den DSB-Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole 10 m betrieben. Training findet freitags um 18.30 Uhr statt.

red