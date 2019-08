Ute Berndorfer feiert 40. Firmenjubiläum bei der BKK

Ute Berndorfer feierte ihr 40. Firmenjubiläum bei der BKK ProVita. Bei einer kleinen Feier gratulierten ihr der stellvertretende Vorstand Walter Redl, der Leiter des Service-Centers Coburg, Christopher Thiem, Vertreter des Personalrats sowie die Kollegen vom Service-Center der BKK ProVita in Coburg.

Walter Redl dankte der Jubilarin für ihre langjährige Treue und für ihren Einsatz für die Kasse. Er sagte: "Ich habe Sie stets als freundliche und hilfsbereite Mitarbeiterin mit großem Wissen und großer Erfahrung kennengelernt. Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen unserem Trägerunternehmen Waldrich Coburg GmbH und unserer Kasse."

Ute Berndorfer trat am 1. Juni 1989 in die damalige Werksmaschinenfabrik Adolf Waldrich in Coburg ein und wechselte später in die Betriebskrankenkasse von Waldrich Coburg, die 2008 in die heute bundesweit geöffnete BKK ProVita überging. red