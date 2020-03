"US Rails" gibt ein Gastspiel in Kronach

Zu einem Konzert kommt die Band "US Rails" am Dienstag, 17. März, um 20 Uhr in das Café Kitsch in Kronach. "US Rails" sind vier ansonsten mit Solo-Karrieren eigenständige Künstler aus den USA, die sich zu einem Bandprojekt zusammengefunden haben.

"US Rails" präsentieren in Kronach ihr neues Studioalbum "Mile By Mile" (Blue Rose Records). Ben Arnold, Scott Bricklin, Tom Gillam und Matt Muir haben vollen Einsatz gezeigt, um die Tore zu öffnen und ihre Rock'n' Roll-Pferde frei zu lassen. Das heißt aber nicht, dass sie ihren Harmoniegesang vernachlässigt hätten. Er ist immer noch vorhanden, im Vordergrund und in der Mitte, aber mit mehr musikalischer Muskelkraft darunter. Gezogen von ihren kollektiven Einflüssen von ursprünglichem R&B ist die lockere Atmosphäre bei den Aufnahmesessions während einer Sommerwoche in Philadelphia in jedem Song spürbar.

Alte Zeiten und die Zukunft

Die permanent sich ändernden Zeiten in den USA und überall auf der Welt zeigen sich in ihren Gedanken und Vorstellungen ebenso, wie sie ihre Gefühle und Emotionen offen darlegen. "Mile By Mile", das fünfte Album der Band, zeigt sie lockerer als zuvor mit einer roots-rockigen Songsammlung, die sowohl die alten Zeiten aufleben lässt als auch ein Auge in die Zukunft richtet.

Was einmal als ein einmaliges, aus der Hüfte heraus entstandenes Experiment gedacht war, ist mittlerweile ein Fixpunkt im Leben der "US Rails"-Mitglieder geworden, während sie ihre eigenen Karrieren weiterführen, zahlreiche neue Alben aufnehmen, produzieren und veröffentlichen. Es sind die unterschiedlichen Erfahrungen, die zusammen Schicht auf Schicht den Grundstein des seltenen und außergewöhnlichen Band-Sounds bilden.

"US Rails" freuen sich, die neuen Songs mit auf Tour zu nehmen, die sie nach Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, in die Schweiz und Niederlande führen wird. Jackson Parten aus Austin, Texas wird die Band für die Tour am Bass unterstützen. red