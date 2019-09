Die Bamberger Landtagsabgeordnete Ursula Sowa (Grüne) lädt zur Wohnungstauschbörse in ihr Abgeordnetenbüro am Markusplatz 6. Am heutigen Samstag können sich Wohnungssuchende und -bietende von 10 bis 12 Uhr vernetzen. "Wer nach einer Wohnung sucht und demnächst umziehen könnte, hinterlässt bald selbst eine leere Wohnung", so Sowa. red