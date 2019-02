Ursula Sowa eröffnet Büro

Am Markusplatz 6 befindet sich ein neues politisches Büro. Ursula Sowa (Grüne), seit Herbst 2018 Mitglied des Landtags, eröffnete jetzt offiziell die neue Anlaufstelle für Landespolitik in Bamberg. Besonderen Wert legt Ursula Sowa auf die Förderung regionaler Künstler, die ihre Werke in dem Büro ausstellen dürfen, heißt es in der Mitteilung ihres Abgeordnetenbüros. Bei der Eröffnung habe beispielsweise Gerhard Schlötzer eine beeindruckende und große Darstellung einer alten Eiche am Rande des Steigerwalds präsentiert.

Große Schaufenster

Wichtig seien Sowa auch die großen Schaufenster des Raumes. "Politik sollte nicht in Hinterzimmern gemacht werden. Das Büro ist daher gut zugänglich und sichtbar." Die Offenheit des Büros sei dabei wortwörtlich zu nehmen. Wer Anliegen beziehungsweise Fragen zur Landespolitik hat, ist eingeladen: Telefonisch ist das Büro unter der Nummer 0951/22200802 zu erreichen. Alle Kontaktinformationen findet man im Internet unter www.ursula-sowa.de. red