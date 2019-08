Ursula Haderlein wird Landgerichtspräsidentin

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 hat der bayerische Justizminister Georg Eisenreich die bisherige Leitende Oberstaatsanwältin in Schweinfurt, Ursula Haderlein, zur neuen Präsidentin des Landgerichts Coburg ernannt. Generalstaatsanwalt Thomas Janovsky händigte ihr einer Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Bamberg zufolge am 23. August 2019 in Bamberg ihre Ernennungsurkunde aus. "Mit Ursula Haderlein erhält das Landgericht Coburg eine Behördenleiterin, die Führungsstärke und eine breit gefächerte Berufserfahrung in sich vereint. Sie hat sich in ihren bisherigen Ämtern einen Ruf als leistungsstarke und juristisch hochqualifizierte Spitzenkraft erarbeitet, die sich durch Entschlusskraft und empathischen Umgang auszeichnet. Für ihren bisherigen Einsatz als Leiterin der Staatsanwaltschaft Schweinfurt danke ich Ursula Haderlein und wünsche ihr für ihre neue Aufgabe alles Gute", so Generalstaatsanwalt Thomas Janovsky. Die in Bamberg geborene Ursula Haderlein (56 Jahre) begann ihre berufliche Laufbahn als Rechtspflegerin 1985 beim Amtsgericht in Aschaffenburg und in der Verwaltungsabteilung des Oberlandesgerichtes Bamberg. Ab Juli 1998 war sie als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Coburg tätig. Nach einem Wechsel als Richterin zum Amts- und Landgericht Coburg kehrte sie im Mai 2006 als Gruppenleiterin zur Staatsanwaltschaft Coburg zurück, bei der sie im Juni 2007 zur Abteilungsleiterin und dann im August 2009 zur Oberstaatsanwältin als ständige Vertreterin des Leitenden Oberstaatsanwaltes ernannt wurde. Im November 2014 wurde ihr die Leitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt übertragen.Als Behördenleiterin in Coburg folgt Ursula Haderlein Anton Lohneis, der zum 1. Oktober dieses Jahres Präsident am Landgericht Bamberg wird. red