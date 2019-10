Schwindel ist keine Krankheit, sondern kann Symptom unterschiedlichster Erkrankungen sein. Oberarzt Reuter geht in einem Vortrag der Volkshochschule am Donnerstag, 24. Oktober, auf möglichen Ursachen ein und erklärt darin, welche Diagnostik und Behandlungsmethoden es gibt. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr in der Löwenstraße 16. Bitte vorab anmelden unter der Nummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red