Ursache des Feuers ist weiterhin ungeklärt

Noch hat die Polizei keine Erkenntnisse darüber, was den Brand einer Feldscheune in Gemeinfeld (Gemeinde Burgpreppach) ausgelöst hat. Die Ermittlungen laufen und haben bisher kein konkretes Ergebnis gebracht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg auf Anfrage erklärte. Vor einer Woche war eine Scheune bei Gemeinfeld, in der vor allem Stroh gelagert worden war, in Brand geraten. Rund 70 Einsatzkräfte aus umliegenden Feuerwehren waren nach Gemeinfeld gerufen worden. Die Kripo Schweinfurt nahm die Ermittlungen auf. Die Fahnder bitten weiterhin um Zeugenhinweise (Ruf 09721/2021731). Wer hat Verdächtiges bemerkt?