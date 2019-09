Bei der Sitzung der Gemeinderäte in Rannungen am heutigen Dienstag, 3. September, ist einer der Tagesordnungspunkte die Erweiterung des Urnenfeldes am Friedhof. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Alten Schule in Rannungen, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. sek