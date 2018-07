Urnenanlage bekommt einen "Zwilling"

2000 Euro für Instrumente



Eine Arbeitsgruppe innerhalb des Stadtrates hatte sich mit der Rahmenplanung für den Friedhof von Burgkunstadt befasst und war zu dem Ergebnis gelangt, dass neben der bestehenden Urnenanlage eine weitere sogenannte Zwillingsanlage errichtet werden sollte.Mittelfristig wäre zudem eine weitere Urnenanlage im hinteren Teil des Friedhofes, neben den Regens-Wagner-Gräbern, realisierbar, und es könnten in diesem Umfeld, dazu gelangte das Gremium auch nach Gesprächen mit dem Kreisgartenfachberater Michael Stromer, zudem Möglichkeiten für eine anonyme Erdbestattung angeboten werden.Nachdem aus dem Spendentopf der Sparkasse Coburg-Lichtenfels in diesem Jahr wieder Mittel zur Verfügung stehen, konnte der Stadtrat dem Wunsch auf Gewährung einer Spende der Friedrich-Baur-Grundschule zur Anschaffung von Außenmusikinstrumenten in Höhe von 2000 Euro entsprechen.Ein Gewerbetreibender aus Mainklein hat nach längerer Suche ein geeignetes Grundstück im Ort gefunden, um ein Wohnhaus sowie eine Unterstellhalle für Baumaschinen zu errichten. Hier sorgten vor allem die Grundstückslage im Überschwemmungsgebiet und die Erschließung für eine längere Aussprache. Die Stadt, so erklärte Bürgermeisterin Christine Frieß CSU ) hierzu, habe den Sachverhalt bereits mit den Ämtern und Behörden besprochen. Dies führte zu dem Ergebnis, dass die Grundstückserschließung über den südlich verlaufenden, allerdings noch nicht ausgebauten Feld und Waldweg, der vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten zu errichten und unterhalten wäre, sowie, falls dieser tatsächlich einmal überschwemmt sein sollten, den vorhanden Geh- und Radweg, erfolgen könnte. Gewisse Probleme sah hierbei Stadtrat Thomas Müller (Bürgerverein), nachdem Versorgungsleitungen im Bolz-/Kinderspielplatz verlegt werden müssen, hinsichtlich des Umweltschutzes, während Stadtrat Wolfgang Sievert SPD ) den von der Verwaltung aufgezeigten Weg für seine Fraktion befürwortete. Bei einer Gegenstimme erhielt die Verwaltung den Auftrag, eine Einbeziehungssatzung für Mainklein auszuarbeiten, um die Grundstücksnutzung zu ermöglichen.Nachdem ein Bedarf besteht, brachte die Verwaltung eine Beschlussvorlage ein, dass an der Friedrich-Baur-Grundschule auch ab dem Schuljahr 2018/19 eine offene Ganztagsschule angeboten werden kann. Die Kosten für diese personelle Ausstattung belaufen sich, wie die Bürgermeisterin darlegte, auf 49 500 Euro, dazu gibt es staatliche Fördermittel von 36 200 Euro, so dass noch ein ungedeckter Bedarf von 7800 Euro besteht, der von der Stadt übernommen wird.Der Landkreis beabsichtigt auf dem Grundstück des Feuerwehrgerätehauses in Burgkunstadt den Neubau einer Atemschutzwerkstatt, und dies wurde auch vom Stadtrat mit dem Abschluss der entsprechenden rechtlichen Vereinbarungen mit dem Landkreis gebilligt.Zugleich erfolgte eine Ausschreibung der Kanalsanierungen 2018. Unter Berücksichtigung der technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkte erschien das Angebot der Firma Aarsleff Rohrsanierungen GmbH, Röthenbach mit knapp 220 000 Euro (brutto) als das annehmbarste, fasste Bürgermeisterin Frieß die Ergebnisse zusammen.