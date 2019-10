"Urlesbacher" spielen im Schüttbau auf

Die "Urlesbacher Musikanten" machen Musik am Samstag, 19. Oktober, im Schüttbau in Rügheim. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Veranstalter ist der Rügheimer Kulturverein. Seit nunmehr 20 Jahren in der gleichen Besetzung spielt der kleine eingeschworene Haufen "frei von der Leber weg" zu jedem Anlass auf. Das Repertoire scheint endlos zu sein: fränkische und böhmische Melodien, Schlager, Klassik, traditionelle und moderne Stücke. Dargebracht wird das Ganze von Musikern, deren Leidenschaft die reine Blasmusik ist. Den Hörgenuss vervollständigen die Männer mit ihrem mehrstimmigen Gesang. Karten für das Schüttbau-Konzert gibt es im Vorverkauf bei Musik Hofmann in Hofheim, Telefon 09523/6566. Foto: Verein "Kultur" Rügheim