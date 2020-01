Urlaubsheimfahrt mit zwei Promille

Die Urlaubsheimfahrt eines 39-Jährigen am Sonntagabend endete mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, teilt die Verkehrspolizeiinspektion Coburg mit. Der Mittelfranke am Steuer fuhr mit seiner Freundin und deren zehnjährigen Tochter in seinem Opel Astra gegen 18 Uhr auf der A73, von Eisfeld kommend, in Richtung Feucht. Hierbei fuhr er auffallend langsam und zudem mit deutlichen Schlangenlinien. Dies kam einem dahinter fahrenden 49-Jährigen aus dem Landkreis Coburg verdächtig vor und er verständigte die Polizei. Streifenwagen der Verkehrspolizeiinspektion und der Polizeiinspektion Coburg stoppten den Opel Astra schließlich am Rastplatz Coburger Forst. Selbst die Beamten staunten nicht schlecht, als ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab. Die Fahrt war somit für den 39-Jährigen beendet, zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten noch vor Ort sicher. Den Fahrzeugführer erwarten ein längerer Führerscheinentzug und eine saftige Geldstrafe. Die Weiterreise nach Erlangen erfolgte mit dem Zug. pol