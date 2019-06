Urlaubsbild mit "Ecken und Kanten"

Mit "Ecken und Kanten" hatten die Michelauer Fotofreunde für den Monat Juli ein interessantes Thema ausgewählt. Es ging dabei nicht nur um geometrische Figuren, wie sie vorrangig in der Architektur von Gebäuden zu finden sind.

Der Einzige, der sich fotografisch an eine derartige Menschenschilderung heranwagte, war Reinhold Hopf. Sein "kantiges" Männerporträt wurde dabei noch eher akzeptiert als sein Bild einer jungen Frau. Doch unter die Top Five schaffte es keine dieser Aufnahmen.

Vielmehr konzentrierten sich alle Fotografen fast ausschließlich auf Architekturaufnahmen. Markante Gebäude, Hochhäuser, die in den Himmel ragten, oder stark gegliederte Häuserfassaden machten das Gros der Fotos aus. Besonders gut hatte Klaus Gagel offensichtlich den Geschmack der Juroren getroffen, der mit zwei seiner Bilder Platz eins und zwei belegte.

Von Dr. Hildebrandt inspiriert

Sein verstorbener Fotofreund Joachim Hildebrandt, ein ausgewiesener Architekturfotograf, hätte ihn bei der Gestaltung der Siegerbilder inspiriert, verriet der Autor bei der Bildbesprechung. Ein klarer, strenger Bildaufbau, kräftige Farbkontraste und der fast schon sprichwörtliche tiefblaue Himmel waren die Markenzeichen von Hildebrandts Architekturfotos, und an diese Regeln hielt sich auch Klaus Gagel.

Sein Siegerbild "Hotelfassaden" spiegelte exakt diese Vorgaben und auch der zweite Platz überzeugte durch seine strenge Geometrie. Wie der Titel "Massentourismus" verriet, war das Foto durchaus als Kritik an der "Bauwut" auf Mallorca zu verstehen. Dort reiht sich Hotel an Hotel und in der Häuserschlucht war gerade eines der zahllosen Flugzeuge zu sehen, das jedes Jahr Tausende Touristen zum Ballermann bringt.

Mit einem stillen Motiv beeindruckte der "Altmeister" unter den Michelauer Fotofreunden, Bruno Vogler, die Juroren. Für seinen "Lichtblick", den Durchblick durch eine Maueröffnung wurde ihm der dritte Platz zuerkannt.

Platz vier teilten sich Susanne Gagel und Birgit Kirster. Susanne Gagel erhielt die Auszeichnung für die gewagte Architektur eines Hotels in Berlin. Birgit Kirster konnte mit einem Plexiglaswürfel punkten. kag