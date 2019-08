Urlaub für Jugendliche in Kroatien

Erlebnisreiche Tage unter kroatischer Sonne bietet der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Erlangen für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren in den Sommerferien an. Vom 21. August bis 4. September geht es mit dem Reisebus in ein Zeltcamp bei Savudrija. Das Camp liegt direkt am kristallklaren Meer. Dort erwartet die jungen Leute ein attraktives buntes Programm mit faulenzen, baden, Geländespielen, sportlichen Aktivitäten, Tage sausflügen, kreativen Workshops und Gesprächsrunden. Nähere Informationen und Anmeldung auf www.cvjm-erlangen.de oder unter Telefon 09131/21827. red