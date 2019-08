"Urlaub daheim": Erlebnisvielfalt mit der Bamberger Landcard

Für alle, die ihren Sommerurlaub in der Heimat verbringen, bietet die Bamberger Landcard in diesem Jahr erneut den bekannten Ferienbonus: Denn innerhalb der bayerischen Ferien, so auch bei den Sommerferien, ist die Card über die übliche Gültigkeitsdauer von fünf Tagen hinaus in den gesamten Ferien nutzbar - ein Mehrwert insbesondere für Familien, wie es in der Mitteilung aus dem Landratsamt heißt.

Im Bamberger Land liegen faszinierende Schlösser oder Museen und auf Besucher warten tolle Naturerlebnisse sowie kulinarische Köstlichkeiten. Als "Ticketbündel" für Entdeckertouren in der Region gibt es die "Bamberger Landcard", die wie ein Kompass zu erlebenswerten Höhepunkten und faszinierenden Aktivangeboten führt. So der barrierefreie Baumwipfelpfad im Steigerwald bei Ebrach, der vor allem für Familien ein echtes Erlebnishighlight ist. Der rund 1150 Meter lange Pfad führt über informative Stationen zum 41 Meter hohen Aussichtsturm auf Höhe der Baumkronen - mit einem spektakulären Rundumblick. Weitere Inklusiv-Leistungen sind Eintritt und Führung in Schloss Seehof bei Memmelsdorf oder im Schloss Weissenstein in Pommersfelden. Dazu kommen noch Besuche im Levi-Strauss-Museum in Buttenheim, das dem Erfinder der Blue Jeans gewidmet ist, sowie im Bauernmuseum Frensdorf.

Ergänzt werden diese attraktiven Inklusivleistungen durch viele Ermäßigungsleistungen, wie für den Kletterpark Veilbronn, diverse Freibäder sowie sonstige Kultur- und Aktivangebote.

Die Bamberger Landcard ist ein saisonales Angebot, das von April bis Oktober läuft. Sie kostet 24 Euro, Kinder bis 6 Jahren sind kostenfrei mit dabei. Regulär gilt sie ganze fünf Tage lang - und wer seine Card innerhalb der bayerischen Ferienzeit kauft, ersteht damit automatisch eine Gültigkeit bis zum Ende der jeweiligen Ferien.

Informationen zur Bamberger Landcard sowie zur Region und seiner Weltkulturerbestadt gibt es beim Bamberg Tourismus & Kongress Service, Geyerswörthstraße 5, Telefon 0951/2976 200, Fax 0951/2976 222, info@bamberg.info. Siehe auch www.bamberg.info/bambergerlandcard oder www.landkreis-bamberg.de/Erleben/Tourismus-und-Freizeit. red